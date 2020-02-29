《紐約郵報》記者柏曼29日爆料，3月2日正式出任尼克籃球事務總裁的里昂羅斯，很有興趣把自己昔日經紀球星「甜瓜」安森尼帶回尼克效力，不過甜瓜語帶保留表示，「我要好好坐下來，看到整個計畫然後做決定，現在我不知道！」

里昂羅斯曾在2009年起擔任安森尼的經紀人，也是當年安森尼選擇離開金塊跳槽尼克的重要人物之一，如今里昂羅斯即將接下尼克籃球事務總裁這個「爛攤子」，當然想把自己昔日球星帶回尼克，沒想到安森尼卻還需更多時間考慮。

「我和里昂羅斯每周都會交談好幾次，但我們從未提過重返尼克，我覺得這對任何人來說都是震撼新聞，」曾在2011到2017年效力尼克的安森尼表示，「當休兵期來臨時，我們再來討論吧，我現在必須謹言慎行，因為現在這也算干擾。」

提到里昂羅斯昔日擔任經紀人贏到的尊重，本季效力拓荒者的安森尼說：「他曾當過我、詹姆斯、韋德、保羅等人的經紀人，他代理著最優秀的球星，我認為人們會因此給他尊重，他從來不會過河拆橋，也一直對每個人保持誠實的態度。」

(中時 )