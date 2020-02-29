大陸戰機一個月內連續兩2次以例行性訓練為名義，飛越台灣海峽中線以及進入我國西南方防空識別區，罕見的連續超越紅線，多次遭到我方戰管人員厲聲嗆聲要求調頭，雖然我方低調以對，但近來和藝人吳宗憲多次對嗆的館長陳之漢又暴怒了，凌晨在臉書發文對陸怒嗆「國家死人沒有辦法治理，還有空恐嚇別人！」

昨(28日)下午4點，大陸轟6型等多型戰機，又越過海峽中線進行飛行訓練，還闖入我國西南方防空識別區，我方也立刻派出嘉義基地的F16以及台南基地的IDF戰機升空攔截。這已經是本月以來大陸軍機第二次踩紅線。

大陸戰機1個月連續2次越線挑釁，館長陳之漢怒嗆大陸，不治理疫情還有空來控恐嚇。(翻攝剽悍臉書)

但我方戰管人員以不甘示弱，多次以強烈的語氣嗆聲，要求陸軍機立刻轉向調頭。館長陳之漢也在臉書聲援，怒嗆「國家死人沒有辦法治理，還有空恐嚇別人，國民黨人權是吧？對一個整天恐嚇我們的講人權？你看看國民黨那個敢出來罵中共？

小粉紅都說館長撕裂台灣，xxx派機來是團結台灣？」最後還要國您民黨有種出來罵他。

國防部對大陸軍機的舉動低調表示，中共轟六機航經我西南海域，進入巴士海峽後即循原航路返回駐地，期間國軍全程監控，無異常狀況。國防部強調，國軍運用聯合情監偵作為，對臺灣海峽周邊海、空域情勢都能充分掌握，請國人放心。

(中時電子報)