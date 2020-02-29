2月10號大陸軍機殲11、轟6越過海峽中線進行飛行訓練，昨天下午許大陸又派出包括殲11型戰機、轟6轟炸機等多型戰機，二度擾台，國防部也表示「期間國軍全程監控，無異常狀況，請國人放心」。

國防部表示，昨下午16時許，偵獲中共轟六機航經我西南海域，進入巴士海峽後即循原航路返回駐地，期間國軍全程監控，對臺灣海峽周邊海、空域情勢都能充分掌握，請國人放心。

大陸國防部發言人吳謙則放話，解放軍組織戰備巡航、聯合演練等系列的軍事行動，目的在維護中國國家主權和領土完整，目標是針對「台獨勢力」及其分裂國家行徑，警告民進黨當局不要玩火，企圖把台灣從中國分裂出去。

共軍在本月9日、10日連續兩次派遣殲11、空警500、轟6等型機繞台，執行遠海長航訓練；國軍F-16戰機緊急升空，並攔截伴飛。美軍12日則派遣1架美軍MC-130J型機、2架美軍B-52轟炸機，分別在台灣西部的台灣海峽中線、台灣東部空域飛行。美軍一架P-3C反潛機13日上午又出現在台灣鵝鑾鼻外海。

(中時 )