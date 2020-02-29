新冠肺炎持續在全球肆虐，雖然美國疾病管制暨預防中心（CDC）已表明疫情在美國惡化只是遲早的事，但美政府人士爆料，聯邦防疫團隊訓練與防護裝備不足，且防疫人員在軍事基地接觸隔離檢疫的美國民眾後「自由離開」，已成為防疫缺口，這些缺失雖然向上級反應，缺遭打槍稱是打擊團隊士氣。

紐約時報報導，來自美國衛生及公共服務部的爆料者向有獨立調查權的特別檢察官辦公室（OSC）投訴，指控協助美國公民隔離的檢疫人員部屬不當、訓練不足，且裝備有限。

爆料者表示，赴曲維斯空軍基地（Travis Air Force Base）與馬奇空軍預備基地（March Air Reserve Base）的檢疫團員奉命進入隔離區，接觸自疫區撤離的民眾，其實是5天前才接受安全防護訓練。在欠缺訓練與裝備的情況下，部分團員在基地內外通行無阻，至少有一人待在附近飯店並搭乘民航機離開加州。

爆料投訴文件中寫道，他不久後開始接到上級和團員驚慌來電，他們憂心衛生部缺乏溝通協調，團員沒有個人防護裝備、訓練或處理公衛緊急事件的經驗，既不清楚安全防護指引，也不了解自身與事後接觸他們的其他民眾面臨的風險，就這樣進入隔離區。

爆料文件指出，聯邦政府慌忙處理新冠肺炎防疫事宜，工作人員未經妥善準備與訓練就被派往第一線，政府高層卻不重視團員健康，雖然基層曾對上級表達疑慮後，但反遭「訓斥」，認為會打擊團隊士氣。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）國家疫苗暨呼吸道部門主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）25日警告，新冠肺炎疫情在美國惡化只是遲早的事，民眾應抱著疫情「可能很嚴重」的心態預做準備，造成隔日美股大跌。不過美國總統川普在26日記者會上仍樂觀表示，新冠肺炎疫情對美國民眾構成的風險仍「非常低」。

(中時電子報)