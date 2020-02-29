中國新聞網29日報導，大陸日新增確診病例整體維持下降態勢，湖北以外新增病例降到個位數，累計治癒出院病例超過3.6萬，一個多月鏖戰後，疫情向好態勢越來越鼓舞人心，然而這背後，有幾點還應保持時刻警惕。

報導稱，首先，警惕反彈：復工復產可能導致聚集性疫情。經濟社會不能長時間停擺，復工復產成為眼下中國社會的關鍵字。

春節過後，大陸規模以上工業企業復工率逐步提高。其中，山東、廣東、浙江等省份近期公布的資料顯示，規模以上工業企業復工率均超過90％，部分城市已經達到100％。

然而，各地在搶時間、拼速度的同時，不得不看到，復工復產也帶來了另一個問題--人員流動加大。

這對於一個多月來已經取得的「戰果」，無疑是巨大挑戰。北京市朝陽區某單位發生輸入性單位聚集性疫情：一名保潔員感染後，又導致同單位10人確診，判定密切接觸者178人。廣州一寫字樓中出現確診病例，導致所在公司全體職工隔離停止辦工。

據不完全統計，近期已出現10餘起復工後聚集性疫情發生，數百人被隔離。

從現實來看，不少企事業單位員工來自全國各地，復工後疫情防控的難度加大，若沒有做好嚴密防控，一旦出現問題，代價將更加巨大。

報導稱，其次，警惕漏洞：各地管控協調還不夠嚴密。近日，武漢刑釋確診人員進京事件引起高度關注。事件被曝光後，各地各級迅速成立多個調查組。

在分區分級精準防控的大背景之下，不同等級風險地區如何守好各自陣地，同時加強管控協調，考驗著治理能力。

近期，也有不少地區在心鬆綁」之後變「鬆懈」：景區復開引來大批遊客，民眾摘口罩扎堆喝茶，人山人海去趕集……這些「撒歡」的行為，無疑又為疫情擴散提供了可能性。

報導指，再者，警惕輸入：境外病例激增，聯防聯控勢在必行！

大陸全力戰「疫」同時，境外激增的確診病例數字也令人不安。根據世衛組織發布全球疫情資料，截至27日17時，大陸境外累計確診病例達到3664例。此外，中國境外日新增確診病例已連續第2天超過大陸。這一問題也引起了鍾南山的關注提醒，國外病例很有可能匯入回流感染國內。「所以我們要加強國際交流，分享經驗，一起聯防聯控」。

報導表示，第四，警惕變異：病毒或與人類長期共存？更不能忽視的問題，是病毒這個「敵人」的狡猾。

現階段，雖然在臨床藥物、檢測試劑盒、疫苗等領域的研發或試驗上有所進展。但目前仍沒有治療該疾病嚴格意義上的特效藥。此前被看好的「瑞德西韋」臨床試驗結果也要到4月27日才能公布。

關鍵字：新冠病毒、新冠肺炎、疫情、復工

(中時 )