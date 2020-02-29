不斷更新》南韓新增確診594例16死 累計2931例 09:252020/02/29 中時電子報 馮英志 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎疫情在南韓持續延燒，自政府決定對新天地教會擴大檢測後，確診人數連日增加，至29日9時新增確診數594例、16死，並累計2931例。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情在南韓持續延燒，自政府決定對新天地教會擴大檢測後，確診人數連日增加，至29日9時新增確診數594例、16死，並累計2931例。 (中時電子報) #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 # COVID-19 #南韓 #新天地 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸疫情最新 湖北新增499例確診、死亡68例 08:562020/02/25 兩岸 流感上周添10死 29歲女發病10天過世 16:372020/02/25 生活 上海新增新冠肺炎確診病例1例 累計確診336例 18:142020/02/25 兩岸 山東新增1例新冠肺炎 確診累計756例 18:582020/02/25 兩岸 北京新增新冠肺炎確診病例1例 累計400例 18:592020/02/25 兩岸 義情擴散 又5國染疫 巴西也中鏢 04:102020/02/27 國際大事 指揮中心宣布新增2例 1例大阪返國、1例境內感染 14:242020/02/28 生活 上海無新增新冠肺炎確診病例 新增出院3例 16:222020/02/28 兩岸 陸除湖北省 新冠肺炎新增人數均將至個位數 18:532020/02/28 兩岸 陸疫情趨穩 國際反而煞不住 04:092020/02/29 焦點新聞 國際熱門新聞 疫情淪陷 德仍不恐慌的關鍵 - 國際 美股連跌七日 創金融海嘯以來最大單周跌幅 - 國際 俄當攔路虎 土進退維谷 - 國際大事 - 中國時報 土耳其不擋了 數千難民湧歐洲 - 國際大事 - 中國時報 美疫情惡化不可避！自家人爆防疫後勤兩大缺失 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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