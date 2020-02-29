中央疫情流行中心指揮官陳時中29日視察桃園醫院。(中時電子報臉書直播)

中央流行疫情中心升為一級，指揮官陳時中今(29)日首度到衛福部桃園醫院視察，陳時中表示，今天來這邊就是為了視超前部署，因這裡是部立醫院龍頭，且國門桃園機場最近，境外疑似病例也多送來桃園醫院，所以作為視察的第一站。不過，令人關注的是陳時中戴口罩視察，網友感到吃驚。

醫院方面說，目前隔離病人有40床，負壓病房12個。每天早上會開會，根據前一天指揮中心發表的內容來宣導。從機場直入的病人會先在戶外區等候，若有武漢旅遊史，會直接用防疫通道送入病房。如果有疑似肺炎症狀的人，會在戶外照Ｘ光，如果有症狀就入院隔離，沒有問題就返家隔離。

醫院提到，戶外有兩個Ｘ光機，右邊的是屬於嚴重的病人（需隔離、有症狀）的，就可以走通道過去負壓室。另一邊則是較輕症狀的病人，做好分流而不相互混合。

通過紅外線偵測，並插健保卡（檢察旅遊史），還要戴口罩並洗手。探病證件、陪病證件，不管是誰要進醫院，都有管理，確保到醫院是安全的，不會讓在醫院接受治療的人曝露在危險。且也會限制探病人次數，每床是一人來探病，會由護理站管理，未來有狀況就可以直接抓出來看。也會透過發放證件來阻擋人潮，讓不相干的人盡量少來醫院，避免人潮造成的感染。院方將整個七樓43間的病室，包括13間的負壓隔離病房，作為防疫應邊的備用。

醫院表示，外包人員也是照規定處理，外籍看護的部分難管理，目前我們是將當他們當作陪病的人來管控，如果是看護就會比照醫院看護的等級做管理，如果沒有合法證件的人，還是需要公權力來介入，讓我們可以盤查。醫護人員目前不出國、不混班。Ａ區是感染科負責，Ｂ區是胸腔科負責。

陳時中說，看護要給他們做教育訓練，做好防疫知識，但是非法的部分需要由勞動部來處理。但是不論是非法、合法，都務必要做教育訓練，透過語言協助，讓他們了解在醫院陪病時的相關知識。

(中時電子報)