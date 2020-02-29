更新內容10:30)台南美術二館露台去年發生一對戴口罩男女，大白天忘情衝刺上演「活春宮」，影片曝光後一度在臉書瘋傳，台南市警方事後循線查出2人的身分送辦，最後女主角彭女初犯，被台南檢署處分緩起，男主角周男則因累犯，被依公然猥褻罪起訴並聲請簡易判決，經台南地方法院審理，判處周男拘役20天，可易科罰金，全案仍可上訴。

去年9月間，一名網友30日在臉書《爆料公社》貼出一段影片，只見時男子呈現站姿、女子則半趴扶在牆上，雖然距離遙遠，但一前一後姿勢，疑似正在陽台激戰，不顧可能被發現的危險，縱情享受，影片曝光引起網友熱議。

網友看到這段影片都臉紅，驚呼表示「大白天這樣好嗎？」、「沒想到美術館也能逛到讓人情慾高漲」。台南市警方後來根據影片找到男女當事人，訊後依妨害風化罪嫌將2人送辦，

判決指出，被告周男先前曾因公然猥褻案件，被台南地檢署緩起訴確定並期滿，卻仍不知警惕再犯此案，誠屬不該。但念被告犯後坦承犯行，又考量其犯罪動機、手段、智識程度、家庭狀況，判處拘役20天，如易科罰金，每天折算1000元。

警訊中，2人坦承犯行不諱，全案移送台南地檢署偵辦後，檢方以彭女初犯處分緩起訴，周男則因先前有同樣的犯罪紀錄，被檢方依公共猥褻罪嫌提起公訴，並聲請簡易判決。台南警方同時提醒網友，勿張貼、散播影片或截圖，否則恐觸犯兒少法與妨害風化罪。

(中時電子報)