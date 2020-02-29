新冠肺炎疫情蔓延日本，北海道一夕間成為重災之地，為控制疫情，其知事鈴木直道先是霸氣宣布道內所有公立中小學停課，之後再親上火線發布「緊急事態」狀況。每場記者會，鈴木的發言和果斷決策都讓外界留下深刻印象。而其戴口罩後竟被視顏值超高，意外引發網友討論。

據《中央社》報導，北海道新冠肺炎確診病例數在日本47個都道府縣中排名第一，遠超過排名第2的東京都。對此，鈴木直道決定採取非常手段，先在記者會上宣布道內所有公立中小學停課約一周。對於這個決策的責任後果，鈴木霸氣表示「政治判斷的結果，責任由我來負」。為了防止新冠肺炎進一步擴散，鈴木直道日前更發布「緊急事態宣言」，呼籲北海道內居民避免外出。

相較於不少日本國民不滿日本首相安倍晉三和其內閣團隊表現，鈴木直道每召開一次記者會，都能讓人感受到話語中的力量。為了讓北海道及全日本人民知道道內疫情狀況，鈴木會輔以簡單的圖表作說明，此舉博得全日本網友的大讚，「真是有能力的人啊」、「帥氣」、「日本未來首相」！

而鈴木直道戴口罩後展現的顏值，也意外引起網友的討論，許多網友紛紛表示，「真的很帥」，連大陸網友都表示，「這個知事有點帥」、「鈴木知事還挺帥的」！

鈴木直道出生於1981年3月14日，現年38歲，是日本47個都道府縣最年輕的知事。由於過去在東京都服務時有衛生醫療背景，因此，鈴木在面對這次疫情時，能領先各都道府縣做出果斷決定，贏得日本網友好評。

鈴木直道戴口罩的照片。（圖片摘自鈴木直道臉書）

(中時電子報)