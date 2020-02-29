成龍、林鳳嬌當年奉子成婚。（圖／中時資料照片）

武打巨星成龍38年前和林鳳嬌奉子成婚，1999年成龍爆出外遇吳綺莉，婚姻一度亮起紅燈，最後林鳳嬌選擇包容，兩人攜手走到至今。最近網上流傳一段林鳳嬌探班成龍片段，可見成龍全程體貼攙扶林鳳嬌下台階，夫妻倆有說有笑，互動熱絡。

成龍2年前推出自傳，誠實揭露過往感情與私生活，他坦言當年以為林鳳嬌是為了錢財跟自己交往，還刻意將財產移往國外戶頭，直到發生偷腥事件才驚覺自己實在太壞，戰戰兢兢打給林鳳嬌報備此事時，林鳳嬌不僅沒生氣，還溫柔表示：「你不需要解釋，你不要去傷害人家，也不要讓人家傷害到我們，任何時候只要你需要我和兒子，我們可以馬上站出來」，讓成龍痛定思痛，「一回家我就將財產全給林鳳嬌打理」。

去年林鳳嬌過66歲生日，成龍為了感謝林鳳嬌多年來的付出，原本不浪漫的他作風大改，七夕前特地向天王周杰倫邀歌，製作專屬歌曲〈謝謝一輩子〉獻給愛妻。最近微博上熱傳一段林鳳嬌探班成龍拍片的影片，可見林鳳嬌打扮青春、戴著墨鏡，成龍伸出右手當林鳳嬌拐杖，兩人相依緩緩下樓梯，網友回應：「能做大哥的女人，最重要的是包容」、「成龍對老婆真的很溫柔」、「既然那麼幸福，當初何必招惹吳綺莉」、「成龍大哥是變成寵妻狂魔了嗎？這狗糧吃的猝不及防啊」。

(中時電子報)