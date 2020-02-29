尼爾‧毛裴(左一)休息過後再獲領隊重用。（達志影像）

【英超足球】水晶宮@布萊頓 02/29(六)20:30 賽事編號:0229-602

目前布萊頓於聯賽打進最多進球的射手尼爾‧毛裴似乎經過休息之後再獲領隊重用，剛剛上一場比賽罕見地跟老牌前鋒葛林‧莫雷同時先發，更替球隊扳平，本屆已有8個聯賽進球。比利時中場特羅薩德上一場只有替補上場十來分鐘，本場主場比賽為要加強進攻力度也應該會先發上陣，務必在保級大戰中爭取勝利。

水晶宮守衛派崔克‧范安霍特上一場打進漂亮的自由球，為球隊取得重要的勝仗之外，也是2020年的第一場勝利；范安霍特本賽季已有3個聯賽進球，跟前鋒威爾佛萊德‧薩哈的進球一樣多。反而另一前鋒喬丹‧亞耶表現比較優勝，上一場比賽只是欠缺運氣沒有進球，本場比賽將會與本特克或上仗先作替補的CenkTosun在前鋒線上搭擋。

中下游之戰。布萊頓上一場作客1:1打平了本季的神奇球隊謝菲爾德聯，表現不錯，最近7場聯賽5平2敗，於主場十分堅強，不敗率高；本場對上同樣要保級的球隊會稍為佔了上風。水晶宮上一場打敗了紐卡索聯，終於取得本年的首場勝利，稍為紓緩了降級的危機；但作客成續一直都不太好，對上布萊頓的成積也不太好，本場主勝機率較大。

雙方最近5次對賽當中4次的總進球都為3球或以上，雙方最近3次對賽，布萊頓2勝1平。

缺少了瓊喬‧謝爾維(右)紐卡索聯於進攻及防守失去了平衡。（達志影像）

【英超足球】班來@紐卡索聯02/29(六)23:00賽事編號:0229-603

紐卡索聯上一場的演出強差人意，在整場比賽進攻次數少之又少之下被水晶宮撃敗，更有右邊後衛瓦倫蒂諾‧拉扎羅於最後階段「兩黃一紅」被罰退場，本場比賽需要停賽。球隊目前要面對進球荒，自2016年1月以來首次連續3場聯賽沒有進球；巴西前鋒喬靈頓去件夏天以極高身價加盟之後只有1個聯賽進球，先發前鋒的地位岌岌可危。領隊布魯斯聲稱必須要尋求改變，以撒克‧海登、迪安德雷‧耶德林以及杜威‧蓋爾都會有機會於本場比賽上陣。中後衛夏蘭‧克拉克仍不確定是否可以上陣比賽，法比安‧沙爾應該會繼續先發。中場隊長瓊喬‧謝爾維一樣上陣的機會不大。

長期不受重用的捷克前鋒馬捷‧維德拉，連續兩場比賽都為球隊取得進球，成為班來保級救星；如果首選前鋒克里斯‧伍德仍然無法傷癒復出，馬捷‧維德拉將會續與上一場也有進球的傑伊‧羅德里格斯組成攻擊前鋒線。

紐卡索聯仍處於低沉的狀態，作客0:1敗給了水晶宮，最近9場聯賽只有1場勝利，進攻能力欠奉；中場缺少了隊長瓊喬‧謝爾維進攻及防守失去了平衡，就算本場比賽有主場之利也不太被看好。相反，班來最近越戰越勇，上一場輕鬆的以3:0伯恩茅斯後，最近5場聯賽4勝1平，於積分榜已上升至中游位置，或許來屆有機會爭取參加歐洲賽事。班來早前亦曾作客打敗萊切斯特城及曼聯等強隊，氣勢旺盛，無懼作客紐卡索聯。客隊值得棒場，「進球」不會太多。

雙方最近5次聯賽對賽當中有4次開總進球都在2球或以下，最近6次聯賽對賽成積為，2勝2平2敗。

丹尼‧英斯本賽季聯賽已攻進了15球。（達志影像）

【英超足球】南安普敦@西漢姆聯 02/29(六)23:00 賽事編號:0229-607

西漢姆聯最近都會重用米凱爾‧安東尼奧與羅伯特‧史諾葛雷斯這一對攻撃組合；會先將法國前鋒塞巴斯蒂安‧哈勒暫時收起作為替補，而另一位從赫爾城加盟的英冠射手賈羅德‧鮑溫也多數會安排作替補上陣。球隊上一場憑著中後衛伊薩‧迪奧普以及替補上陣的帕布洛‧佛納爾斯進球一度領先利物浦，可惜後來卻因為守門員魯卡斯‧法比安斯基的一次出錯，最終讓球隊反勝為敗。

南安普敦王牌前鋒丹尼‧英斯本賽季聯賽已攻進了15球，不過上一仗的主角是他的前鋒夥伴肖恩‧隆以及StuartArmstrong。另一位邊鋒納森‧雷蒙德上一場比賽受傷缺席，而索非亞尼‧布法於傷勢並無太大的問題之下需要坐在替補席上，反由穆薩‧傑內波先發打滿整場比賽。另外中場主將歐里奧爾‧羅梅烏本場或取回愛爾蘭小將WillSmallbone的先發位置。

西漢姆聯上一場比賽被一致看淡之下曾一度領先聯賽榜首的利物浦，可惜最終以2:3敗陣，表現已經大分不錯；球隊最近的7場聯賽2平5敗，已經下滑至降級區域。論及臨場的表現其實不算太差，於主場作賽有一定的進球能力，與南安普敦的對賽成績也稍佔優勢，本場可被看好。南安普敦上一場主場以2:0撃敗了阿斯頓維拉，終止了聯賽的連敗成績，對於保級的壓力得到了舒緩，作客也有一定的進球能力。本場可取進球大。

雙方最近6次聯賽對賽當中有5次開總進球為3球或以上，而最近4次聯賽的對賽則西漢姆聯獲得全勝。

南野拓實仍在努力適應利物浦的比賽節奏。（達志影像）

【英超足球】利物浦@沃特福德 03/01(六)01:30 賽事編號:0301-608

沃特福德剛剛上場比賽有隊長前鋒特羅伊‧迪尼的進球被VAR判為無效之後最終以0:3敗走老特拉福球場。球隊最近傷兵的問題紓緩不少，有前鋒線上的丹尼‧維爾貝克、安德烈‧格雷以及邊鋒伊斯梅拉‧薩爾復出以供調動；中場湯姆‧克萊維利以及納森尼爾‧查洛巴也可隨時上陣。

利物浦上仗聯賽反勝西漢姆聯之後，延續了聯賽的18連勝，當中前鋒穆罕默德‧薩拉及薩迪奧‧馬內再次獲得進球，光是他們兩位本賽季聯賽已總共攻進了28球。雖然有後顧於歐冠再鬥馬德里競技，但預計他們跟羅伯托‧佛米諾都會繼續擔任先發。中場隊長喬丹‧韓德森因為傷勢未有全癒需要休息數個星期。艾力克斯‧張伯倫、戴瓦克‧歐瑞吉及南野拓實隨時需要再為球隊作出供獻。

下游分子沃特福德最近成績有再度下降的績像，上一場作客曼聯被攻主3球之後，最近5仗聯賽成積為2平3敗，掉球非常之多；唯回到主場比賽仍有一定的氣勢，本賽季曾經撃敗了曼聯及狼隊，進攻能力亦回到正常水平，本場無懼與紅軍硬拚。遙遙領先的利物浦上一仗聯賽反勝了西漢姆聯之後，於積分榜有22分的優勢，只需再多勝場聯賽便可奪得30年來首個聯賽冠軍，也是第一個的英超冠軍；球隊近期聯賽都很少會大勝對手，每次都是剛剛好，見好就收。再加上有歐冠比賽的顧慮，本場分差都不會大，進球數反可考慮多一點。

雙方最近5次聯賽對賽當中4次開總進球都為3球或以上，雙方最近4次聯賽對賽利物浦全部勝出。

(中時電子報)