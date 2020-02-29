吳青峰和昔日恩師林暐哲去年底因為著作權撕破臉，未料上周日剛結束《太空備忘記》演唱會，隔天就遭台北地檢署起訴，這讓蘇打綠成員紛紛發聲報不平，吳青峰也在沉默多日後首度發聲，表示：「髒水瘋狂潑來，那就擦擦洗洗，或許髒水或擦洗的過程會帶來靈感」。

吳青峰表示近來收到許多人慰問，但都沒回覆對方，主要是本來就懶得回訊息、不接電話的人，此外不願訴苦是不想讓此淪為口水戰或抱怨，更不願去思考「以前的好都是假的嗎」等類似問題，畢竟世界本就充滿好與壞的事，即使莫可奈何也是會發生，既然一直以來對得起自己和所有事情，自然就沒什麼好愁苦，更強調像是做音樂、在家書、聽喜歡的歌、跟朋友踏青，能快樂的事情還有很多，線在只想把時間和感受花在這些上面。

對於和昔日恩師林暐哲得對簿公堂，他除了樂觀表示：「髒水瘋狂潑來，那就擦擦洗洗，或許髒水或擦洗的過程會帶來靈感」，更強調不管發生什麼事，始終相信都會是好的，即便不好也會有讓一切變好的能力，更引用蘇打綠近日發表的新歌歌名《Tomorrow will be fine》，相信總有撥雲見日的一天。

(中時電子報)