義大利與伊朗連日來武漢肺炎確診病例快速增加，為確保公民健康，美國疾管中心今天將義大利與伊朗旅遊警示調至最高的第3級，呼籲美國公民非必要勿前往。

從中國爆發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）逐步向全球蔓延，已經有超過50個國家發現確診病例，世界衛生組織（WHO）今天也將武漢肺炎的全球風險提升至「非常高」，許多國家受影響的現象令人關注。

在將中國與韓國列為最高的第3級旅遊警示後，美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天再將義大利與伊朗升至第3級警示，表示武漢肺炎正在這兩國廣泛蔓延，病毒能在人與人之間傳播，老年與慢性病患者的風險可能增加。

日本則維持在第2級警示，疾管中心呼籲老人與慢性病患者考慮推遲不必要的旅行。香港則維持在第一級警示，有意前往的民眾應做好預防措施。新加坡、台灣、泰國則仍列在社區傳播名單。

美國目前確診病例共達63例，包括境內確診的16例2019冠狀病毒疾病（COVID-19），其中3起為人傳人感染病例，以及北加州剛剛確診另一起武漢肺炎病例，此例目前也同樣不確定感染源與旅遊史，可能是另一起人傳人社區感染案例。

另外，自武漢包機返美確診的美國公民有3起，鑽石公主號包機返美的乘客中累積達到44起武漢肺炎確診病例。

(中央社)