根據《TMZ》在29日爆料，一名洛杉磯洛斯特山分局的實習警員，涉嫌洩漏「小飛俠」布萊恩墜機身亡的現場照片，其中包含罹難者的遺骸照片，面對這種相當不負責任的行為，當地警方已經開始調查，卻引發許多布萊恩球迷的熊熊怒火。
根據當地警局告訴《TMZ》，當時多名警員進入墜機現場拍攝照片，其中1名實習警員竟在酒吧內，跟他試圖追求的女孩展示這些照片，企圖打動女孩跟他交往，結果兩人的對話過程都被酒保聽到，且在第一時間就跟當地警方檢舉投訴。
《TMZ》也透露，這名實習警員與其他洛斯特山分局的警員，都是第一時間抵達墜機現場，而且不只是警方，就連到場的工作人員也都拿起手機拍攝現場慘狀，這些行為都相當不負責任，也都沒有做好不讓墜機現場照片外流的工作。
因為不只《TMZ》，《洛杉磯時報》先前也曾報導，洛杉磯當地相關部門在3周之前就發生過類似案件，1名當地官員也公開展示過他在墜機現場拍攝的照片，甚至包含罹難者遺骸被放在調查室外面照片，這些行為無疑對死者相當不敬。
(中時 )
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