隨著新冠肺炎疫情引爆市場恐慌加劇，美股周五盤中再度大屠殺逾千點，所幸聯準會（Fed）主席鮑爾出面喊話，強調美經濟基本面強勁，激勵大盤最後15分鐘戲劇性急拉650點，終場道瓊指數僅下跌350點左右。

投資人擔憂疫情延燒拖累全球經濟與企業獲利前景，美股早盤再度暴殺超過千點，華爾街資金持續湧入債市、日圓避險，10年期美債殖利率1.14%創下新低，恐慌指數暴衝逾20%。

鮑爾在盤中出面喊話表示，「美國經濟基本面依然強勁，但新冠肺炎疫情對經濟活動造成不斷變化的風險，Fed正監控疫情的發展，將在適合的時機，利用工具並採取適當行動來支撐經濟。」

受到鮑爾談話激勵，道瓊指數最後15分鐘逆轉急拉逾640點，終場重挫357點（或1.39%），收在25409點；標準普爾500指數下跌24點（或0.82%），收在2954點；以科技股為主的那斯達克指數小漲0.89點（或0.01%），收在8567點。

華爾街本周歷經有史以來最快修正，道瓊指數仍連7黑，單周慘崩逾12%（3583點），創史上最大單周跌點；標普周跌11.5%，金融海嘯來單周最慘表現；那指本周也下跌10.5%。

五大科技巨擘的走勢猶如洗三溫暖，股價幾乎由慘黑至翻紅，微軟上漲 2.42%；Alphabet（GOOGL母公司）上漲 1.85%；臉書 上漲 1.43%；蘋果下跌 0.058%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.029%。

至於費半指數跌深反彈，終場大漲2.21%，收在1,705點。半導體個股也一掃陰霾，輝達（Nvidia）強彈6.92%；美光上漲3.91%；超微、高通分別強漲3.34%、3.11%；台積電ADR上漲1.03%。

瑞銀分析師John Wraith指出，提前降息的可能性大增，原因很多如打擊市場恐慌情緒、油價暴跌、股市巨震、全球斷鏈危機等。跟多數央行不同，聯準會會採取一定的操作策略。

(中時電子報)