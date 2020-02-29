19歲李姓男騎士28日上午7時許，騎乘普通重機車，由台南玉井行經甲仙區台20線，往甲仙市區方向，不慎撞擊橋墩而摔落橋下，安全帽與手套散落一地。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

19歲李姓男騎士28日上午7時許，騎乘普通重機車，由台南玉井行經甲仙區台20線，往甲仙市區方向，不慎撞擊橋墩而摔落橋下，圖為事故現場。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

19歲李姓男騎士28日上午7時許，騎乘普通重機車，由台南玉井行經甲仙區台20線，往甲仙市區方向，疑似因為路況不熟，不慎撞擊橋墩而摔落橋下。李男由消防隊救護車送往旗山醫院急救，經醫院搶救，仍宣告不治。

旗山警方調查，駕駛李男因無法抽血檢測，故需靜待法醫相驗後，才能獲知有無酒駕問題。至於車禍原因，仍待警方調查釐清中。

警方呼籲，該路段速限30公里，在台20線起點有設速限標誌，請民眾行經該路段，應減速慢行，避免發生意外。

死亡車禍,甲仙區,台20線,減速慢行,重機

(旺報 )