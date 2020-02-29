甲仙台20線騎士墜落橋下 送醫不治 10:162020/02/29 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 19歲李姓男騎士28日上午7時許，騎乘普通重機車，由台南玉井行經甲仙區台20線，往甲仙市區方向，不慎撞擊橋墩而摔落橋下。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 19歲李姓男騎士28日上午7時許，騎乘普通重機車，由台南玉井行經甲仙區台20線，往甲仙市區方向，不慎撞擊橋墩而摔落橋下，安全帽與手套散落一地。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 19歲李姓男騎士28日上午7時許，騎乘普通重機車，由台南玉井行經甲仙區台20線，往甲仙市區方向，不慎撞擊橋墩而摔落橋下，圖為事故現場。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 19歲李姓男騎士28日上午7時許，騎乘普通重機車，由台南玉井行經甲仙區台20線，往甲仙市區方向，疑似因為路況不熟，不慎撞擊橋墩而摔落橋下。李男由消防隊救護車送往旗山醫院急救，經醫院搶救，仍宣告不治。 旗山警方調查，駕駛李男因無法抽血檢測，故需靜待法醫相驗後，才能獲知有無酒駕問題。至於車禍原因，仍待警方調查釐清中。 警方呼籲，該路段速限30公里，在台20線起點有設速限標誌，請民眾行經該路段，應減速慢行，避免發生意外。 死亡車禍,甲仙區,台20線,減速慢行,重機 (旺報 ) #警方 #路段 #速限 #調查 #醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 流感更甚於新冠肺炎 一張圖證明民眾心情 12:112020/02/27 財經 防疫再升級 到嘉義長庚陪、探病要先問旅遊史 17:542020/02/27 生活 魚目混珠？散布和平醫院因SARS封院 碩士生遭送辦 18:172020/02/27 社會 確診女闖北京 陸施鐵腕嚴辦 04:092020/02/28 焦點新聞 疫情攪局 國道自小客恐爆量 04:102020/02/28 社會新聞 3月起實施 台61線觀音-新屋 超速10公里就罰 04:102020/02/28 地方新聞 國道上午塞爆 估午後舒緩 11:322020/02/28 生活 暫甩疫情 墾丁南下路段現車潮 11:492020/02/28 生活 新冠肺炎疫情嚴峻 雲林多家醫院要求憑健保卡進出 14:152020/02/28 社會 228連假第2天 國道雙向14路段易塞 04:102020/02/29 社會新聞 社會熱門新聞 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 美術館露台上演全裸衝刺 「活春宮」 男主角「再犯」慘了 - 社會 被嗆陸員工害生意差！基隆廟口上演 「鼎邊銼VS.奶油螃蟹」全武行 - 社會 228連假住房率逆勢成長？ 花蓮業者這樣說 - 社會 乾妹被騙砲 乾哥相挺遭20多人砍殺丟包 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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