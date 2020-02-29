新冠肺炎爆發以來，大陸各界專業人士紛紛投入一線及後方研究。有研究團隊專門解剖死亡病例的遺體，分析發病機制和死亡原因，認為新冠肺炎和SARS有相似點，死者肺部切面有明顯的「黏液」，恐怕和醫護人員的「給氧」有關，並表示免疫系統及其他器官也都有受損，正在對免疫系統做更深入檢查。

據《北京青年報》報導，華中科技大學同濟醫學院法理學劉良教授表示，11具接受病理解剖的大體中，自己的團隊負責9例，年齡為52歲到80多歲，其中3例的病例診斷已有初步結果，雖病變與SARS有類似之處，但也有自己的特點。

劉良表示，從幾名死者的肺部切面，看到「有黏液性的分泌物」，他直言臨床治療需警惕：「在治療上如果黏液成分沒有化解，單純用給氧的方式，可能達不到目的，有時候會起反作用。正壓給氧的時候可能會把黏液推得更深更廣，會加重患者的缺氧。」

劉良解釋，死者肺泡功能可能受到損傷，氣道也被黏液堵住，臨床上會出現缺氧表現，「我們覺得還是要強調這個問題」。他說：「目前看來，新冠肺炎不僅損害了肺，還包括免疫系統及其他器官。」劉良表示，目前還在進行包括免疫組化在內等更深入的檢查。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)