foodpanda雲林縣斗六市日前發生匿名「黃千千」大量訂貨卻惡意棄單事件，沒想到意外演變外送員與foodpanda內部爭議，不少外送員接到foodpanda公司要求匯回1千元至3萬元不等款項，甚至有人被取消上工權，認為是公司故意欺負員工，foodpanda則回應，疑因系統異常才會發生錯誤，會歸還溢收款項。

2月10日雲林斗六發生匿名叫外賣訂單事件，一群「黃千千」們向foodpanda大量訂購餐食，並要求送至斗六市區的空地或夜市，迫使大批外送員無法交貨，最後以「棄單」結案，對於這起連續惡意消費事件，foodpanda總公司卻未向警方報案。

外送員們以為事件就此落幕，但近日不少外送員接到foodpanda公司催繳款項，少則1千元，多到3萬元不等，外送員懷疑公司將損失轉嫁在他們身上，大罵「惡劣公司」。

外送員表示，員工無法正常送餐更無法收到餐費，卻要求外送員繳費，根本是惡意轉嫁損失，外送員為了自救向媒體投訴，並在外送箱上貼著「foodpanda還我錢」、「你當我吃素」、「還我3萬元 」等抗議標語，大喊公司作法實在不公平。

foodpanda表示，2月20日foodpanda系統發生短時間異常錯誤，事後已立即通知受影響的外送夥伴，foodpanda會確保受影響的外送夥伴權益，向外送員溢收的款項必定會歸還。

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(中時電子報)