新冠肺炎疫情持續，中共中組部早前要求各級黨組織就黨員自願捐款加強指導服務，支持防疫工作。自中共總書記習近平等政治局七常委帶頭捐款後，各地省委書記、省長等「一把手」亦隨即行動，紛紛組織捐款行動。

據《北京青年報》旗下公眾號「政知君」疏理，近兩日來，北京、天津、湖南、安徽、江蘇、河北、山西、陝西、寧夏、內蒙古、黑龍江、浙江、上海、重慶、四川、雲南、貴州、廣東、新疆等省份的黨政的「一把手」都已帶頭捐款。

中央領導層，除了七常委外，國務院副總理孫春蘭和中央赴湖北指導組人員於昨（28日）為支持疫情防控工作捐款。

事實上，在中央發出通知之前，山東省就已有捐款行動。2月7日，山東省委書記劉家義帶頭倡議，省委、省人大常委會、省政府、省政協機關本著自願的原則，為支持湖北疫情防控捐款。

從當地媒體公布的情況可見到，時任山東省委常委、濟南市委書記的王忠林亦有份捐款。王忠李在2月13日調任湖北省委常委、武漢市委書記。據統計，此次山東共有2487人參與，共捐款121.65萬元（人民幣．下同），當中在職正省級領導更是每人捐款上萬元。

(中時 )