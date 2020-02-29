面對已經在5G晶片發聲的聯發科及高通，大陸晶片大廠紫光展銳（以下簡稱紫光）終於也發表5G單晶片產品虎賁T7520，製程是較7nm（奈米）更先進的6nm，預計今年就會量產上市，目前已經知道中國聯通會有採用這款5G單晶片的解決方案。

紫光展銳CEO楚慶介紹晶片時表示，虎賁T7520是紫光第二代5G智慧型手機平台，採用6nm極紫外光（EUV）制程技術，相較於7nm制程，讓電晶體的密度提高18％，功耗降低8％，功耗控制及能效相對上一代產品提升超過50％；採用6nm的技術，是2018年底就做出決定的。

虎賁T7520是由紫光5G技術平台馬卡魯上開發的，提供目前電信商在現有4G頻段上延續部署5G，能有效降低網路部署成本，並加快5G部署。進程方面，紫光巳在1月31日測試完線上工作承壓能力。

紫光展銳執行副總裁周晨表示，因為新冠肺炎5G的進程也受到疫情的一定影響，在市場發展上先前有分析認為今年底將出現5G的千元人民幣機，但疫情為此增添了變數，紫光控制不了手機的價格，但他認為：「5G手機只能價格越來越低，不太可能越來越高。」。基於人類社會發展對於消費電子及工業電子的需求，他認為很可能會出現報復性增長。

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(中時電子報)