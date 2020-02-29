自巴西出現新冠肺炎病例後，成為南美洲首起確診病例，引起高度關注。而在巴西和英國的研究人員研究下，已完成首例病例的病毒基因定序，發現與最初在大陸武漢發現的病毒株基因密碼，已經有三處不同點。
根據已存有關於新型冠狀病毒基因組序列的分析網站virological.org，在巴西權威病理化驗所阿多佛魯茲（Adolfo Lutz）與聖保羅大學醫學院熱帶醫學研究所和英國牛津大學合作，29日完成巴西暨拉丁美洲首例新冠肺炎確診病例病毒基因定序。
聖保羅州研究支援基金會（Fapesp）指出，這名來自聖保羅的61歲男性確診病曾經於9日至21日有義大利北部旅遊史，在返回巴西後才開始出現發燒、乾咳與喉嚨痛等呼吸道症狀，患者目前情況穩定，僅有乾咳的輕微症狀，在家隔離。。
但研究人員發現，巴西首起病例的新冠病毒基因序列，只有一處與義大利的相同，而義大利新冠病毒是從一名來自到訪羅馬的湖北省旅客，但不代表因此造成在該城市區域傳染。
初步基因研究顯示，巴西首起病例的病毒基因排序與武漢發現的新冠病毒相比，已有三處相異，其中兩變異處與德國的病例最相近，因此推論不止一個人在歐洲傳播疾病。
研究人員之一薩比諾（Ester Cerdeira Sabino）稱，必須對RNA的變化進行測序和研究，以了解這種變化是否對疾病的傳播有影響，比如伊朗呈現較高的死亡率，是否與病毒基因突變有關。
(中時電子報)
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