曾跟「小飛俠」布萊恩攜手拿過兩次總冠軍的西班牙前鋒保羅蓋索，雖然已經快滿40歲，也受左腳骨折傷勢所苦，卻在29日接受《歐洲籃球》專訪時表示，自己並未打算就此退役，而是繼續努力養傷，期望能在NBA再打1季宣告退休。

擁有「西班牙鬥牛士」封號的保羅蓋索，2001年第4順位被老鷹選上，隨即交易到灰熊，接著效力過湖人、公牛、馬刺、公鹿、拓荒者等隊，曾跟布萊恩攜手拿下2009、2010年總冠軍，不過本季還沒替拓荒者打過球，就遭到裁掉命運。

保羅蓋索坦承自己當前左腳復原速度緩慢，「我從去年12月開始接受治療，原本想要加快復原速度，如今我放慢腳步，畢竟我沒有還在球隊的壓力與著急，我想用更多的時間恢復，努力照顧自己身體，假如一切進展順利，我可很快康復。」

「退役是一種可能性，到了今年夏天，我將度過生命第40個年頭了，」保羅蓋索表示，「我不再年輕了，很清楚或早或晚就該退休了，也許是今年夏天，可能是下個球季或下下賽季，但我希望自己還能打球，且享受自己最後一個賽季。」

(中時 )