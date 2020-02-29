確診印尼看護搭公車畫面曝光，全程皆有戴口罩。(公車業者提供)

確診看護搭車都有戴口罩？她搭公車畫面曝光了。(公車業者提供)

中央流行疫情指揮中心27日公布新冠肺炎第32例確診印尼外籍看護活動史，其中她在2月16至19日共搭乘藍38公車6次，今(29)新北市長侯友宜至大都會公車新莊站視察時，業者也公布印尼看護搭公車畫面，她及公車司機全程皆有配戴口罩，呼籲民眾安心。

公車業者公布兩段畫面，其中第一段為2月18日中午12時36分，看護自東昇公園上車，另一段為同日下午14時6分，她自樹林後火車站上車，內部監視器畫面顯示，她及公車司機全程皆有配戴口罩，另看護其他4次搭乘公車的畫面顯示，也全程都有配帶。

(中時 )