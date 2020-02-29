有影〉確診印尼看護搭公車畫面曝光 全程皆有戴口罩 11:102020/02/29 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第32例確診印尼看護搭公車畫面。(吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 確診印尼看護搭公車畫面曝光，全程皆有戴口罩。(公車業者提供) 確診看護搭車都有戴口罩？她搭公車畫面曝光了。(公車業者提供) 中央流行疫情指揮中心27日公布新冠肺炎第32例確診印尼外籍看護活動史，其中她在2月16至19日共搭乘藍38公車6次，今(29)新北市長侯友宜至大都會公車新莊站視察時，業者也公布印尼看護搭公車畫面，她及公車司機全程皆有配戴口罩，呼籲民眾安心。 公車業者公布兩段畫面，其中第一段為2月18日中午12時36分，看護自東昇公園上車，另一段為同日下午14時6分，她自樹林後火車站上車，內部監視器畫面顯示，她及公車司機全程皆有配戴口罩，另看護其他4次搭乘公車的畫面顯示，也全程都有配帶。 (中時 ) #公車 #看護 #畫面 #口罩 #肺炎 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫！澎縣禁活魚運搬船從中港澳入境 16:042020/02/25 社會 口罩戴錯仍被讚爆 正妹身分遭起底是「棒球界雅典娜」 10:002020/02/26 娛樂 用酒精防疫也要防火 陽光基金會提3不原則 11:462020/02/26 生活 因應228連假人潮 台東縣消防局辦理防疫演練 12:142020/02/26 生活 最早新冠肺炎確診病例 武漢官方：2019年12月8 日 17:172020/02/26 兩岸 甘肅推廣中醫院防治新冠肺炎 藏醫藥加入一線防疫 21:242020/02/26 兩岸 困武漢34天揭慘況 女模曝他「偷出門被拘留」 09:562020/02/27 娛樂 新冠肺炎衝擊觀光產業 業者向中市府提出3大訴求 11:232020/02/27 生活 防新冠肺炎 國道馬拉松延期 16:202020/02/27 生活 朱澤民：紓困預算將使國民所得微增0.08％ 17:222020/02/27 政治 生活熱門新聞 除了防疫用品 好市多這5大商品近期賣翻了 - 生活 開箱全聯50ml防疫酒精 網友暴動喊：要小心 - 生活 好市多沙拉番茄好吃？她拿衛生紙一擦...網友吐了 - 生活 跟喵星人搶飯吃 哈士奇超孬反應3萬人笑翻：丟光狗臉 - 生活 新冠肺炎延燒 前空姐：機上4物品能不碰就別碰 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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