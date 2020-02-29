洪慈庸將擔任院長辦公室的「機要顧問」，一個月的薪水大約新台幣12萬元左右，引發熱議。對此，自由作家洛杉基認為洪慈庸學歷平庸，僥倖當過一屆立委，「究竟何德何能？」也點名林飛帆，同樣也是寄生在民進黨身上。

洛杉基在臉書上指出，洪慈庸學歷平庸，工作經驗只不過靠著民進黨禮讓，僥倖當選過一屆立委，如何變成「最懂立法院議程」的機要顧問？月薪12～14萬恐怕是許多國立大學研究所畢業的碩博士、工作四年後，都拿不到的高薪，究竟何德何能？

洛杉基直言，執政黨擁有絕對權力，讓國庫直通黨庫，也不能這麼糟蹋老百姓的血汗錢！ 為私人做順水人情，無緣無故給高薪做酬庸，難道執政黨不怕如此目無法紀、糟蹋人民血汗錢，而遭到人民唾棄，在2022年讓民進黨在地方選舉再慘敗一次？

除了洪慈庸，洛杉基也點名林飛帆，認為兩人是同丘之貉，都寄生在民進黨身上吃香喝辣，一個沒當過立委，碩士，但搞太陽花推翻國民黨有功，拿9萬；一個當過立委，學識，藉洪仲丘案推翻國民黨有功，拿12~14萬，兩人都是民進黨支付薪水，但人民埋單。

洛杉基直問，他們學歷很出色嗎？只對民進黨做出過貢獻，對台灣人有做出過什麼貢獻嗎？那憑什麼他們要台灣人出錢來養？你甘心嗎？

(中時電子報)