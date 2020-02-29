新北市夏姓替代役男，在網上得知1名女網友需錢孔急，以「可借錢」為名義約女網友到公園碰面，卻對女網友露出生殖器尻槍，還伸出「抓奶龍爪手」搓捏女網友雙乳，女網友嚇得驚慌失措，事後報警，夏男被依強制猥褻罪嫌起訴。但士林地院認為，檢方僅依女網友證述起訴，欠缺補強證據，加上夏男否認，故諭知無罪，可上訴。

檢警調查，夏男2018年9月1日凌晨，知悉女網友有經濟壓力，竟心懷不軌，假裝提供借款為由，相約北市內湖區「安泰公園」見面，2人碰面後，夏男未經同意先以雙手環抱女網友，再脫下運動褲現場自慰5分鐘，待女網友準備離去時，夏男又說自己很會按摩，從後方伸手進入女網友衣服內撫摸胸部。

但夏男在士院審理期間否認犯罪，承認雖有用手環抱、自慰、碰觸胸部，卻未違反女網友意願，均經女網友同意才做。

夏男的辯護人也說，夏男之所以會與女網友相約，是因女網友要跟夏男借錢，夏男進行的親密行為都有經過女網友同意，事後因夏男沒有借錢給女網友，女網友才反悔並提告，故證據能力有問題。後來士林地院合法傳喚及拘提後，女網友卻均未到庭。

合議庭認為，檢方僅依據女網友證述起訴，欠缺補強證據，且女網友在偵訊時證詞可知，夏男自慰時有路人經過，若真的違反意願，女網友大可向路人求救或大聲求援，卻捨此不為，故是否違反女網友意願值得懷疑，故諭知夏男無罪。

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(中時電子報)