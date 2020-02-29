新竹一對在網路認識的男女，相約開房間，嘿咻前說好戴套，但陳男激戰到一半，保險套卡在陰道內，最後變成無套內射，遭小文（化名）提告性侵。

小文指控，他與陳男去年5月間相約在新竹市摩鐵嘿咻，事前提醒對方要攜帶保險套，但陳男後來竟然沒戴套硬上，經她斥喝快10次「不要！不要！」，陳男才停止。

陳男應訊時辯稱，當天他只帶1個保險套，旅館房間也有提供1個，經過親吻、撫摸前戲後，就戴上保險套開戰，但第1個保險套太乾，就換上第2個，沒想到竟掉進小文的陰道裡，他還問小文：「還要繼續嗎？」，對方回：「可以！」，他就直接無套續戰，完事後洗完澡躺回床上休息，小文又說「想再來一次」，他只好沒戴套再上。

檢方認為，兩人描述的性交經過部分一致，不過陳男是否違反戴套性行為約定，說法有所出入，因而認定陳男罪嫌不足，予以不起訴處分。

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(中時電子報)