◎紅花風鈴木盛開 校園滿春意

雲林縣北港鎮南陽國小10餘年前種植風鈴木美化校園，因校方與社區居民悉心照顧，每年盛開以報，其中1棵種在加高的地基上，吸收更多養分，每年都開滿花球，被稱為「花王」，最近每天都有人特地來賞花，預計花期還有約半個月。

◎燦爛風鈴木 埔鹽鄉長私房祕境曝光

彰化縣埔鹽鄉長許文萍在臉書PO文，貼出多張與民眾在盛開紅花風鈴木前的合照，吸引網友留言按讚，敲碗要求公布拍照打卡的場所，許文萍昨曝光私藏祕境，是10年前因農村再生計畫栽種的2株紅花風鈴木，多年來生長情況不佳，上周卻突然爆開滿滿的紅花，在當地造成轟動。

◎竹林山觀音寺 祈福賞櫻好去處

新北市林口竹林山觀音寺櫻花綻放，正是賞櫻的好時機。新北市綠美化環境景觀處建議，民眾不妨利用228連假，帶家裡的大朋友小朋友們出門走走，前往林口竹林山觀音寺祈福以及賞櫻。

◎連假遊基隆 清新空氣吸不完

新冠肺炎疫情延燒，讓民眾聞之色變。基隆市府鼓勵民眾228連假期間，來西部空氣品質最優的基隆，除了在依山傍海的潮境公園、白米甕砲台等景點大吸新鮮空氣外，還能徜徉在暖暖、七堵享受森林芬多精，提升呼吸道健康、增強免疫力。

◎貨櫃屋市集吸睛 營造關山新亮點

翻轉不一樣的小鎮，台東縣關山鎮幾位熱血青年以貨櫃屋打造「和平一村」攤商市集，現場還有彩色燈箱、大型蝴蝶結及黑面琵鷺等裝置藝術，預計3月初開幕，目前還持續招募攤商中，希望能再度點亮關山小鎮。

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(中時電子報)