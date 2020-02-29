新北市五股區1名林姓老翁，日前至1處砂石場拾荒，卻不慎被操作挖土機的周姓駕駛不慎剷中，老翁當場死亡且身首異處，承租砂石場的李男因未在現場設置圍籬護欄，被檢方起訴，但新北地院認為，林翁蹲下撿拾垃圾，導致周男因視線死角看不到林翁，因此判他無罪，但李男則被依過失致死罪判刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。

法官審理，前年2月9日上午，當時周男正操作挖土機搬運砂石，疑似未發現林翁蹲下拾荒，造成視線死角，所以操作怪手時，將林翁直接挖斷頭部，林翁身首分離，身體與砂石一起被鏟斗鏟起放入砂石車車斗，當場死亡。

檢方認為，該土石堆置場原是李男的砂石車停車場，李男私自將停車場改做為土石堆置的土方集配廠，卻未設置護欄等防護設備，所以李男的疏失最大。

李男辯稱，先前林翁就有到他的砂石場撿拾廢鐵材，有當面跟對方說這是私人土地，所以事發時是林翁私自進入私人土地，才導致此樁意外，極力撇清過錯。

法官認為，案發前，負責人李男已多次看見林翁到砂石場撿拾廢鐵材料並加以驅趕，卻未設置大門、圍牆，也沒有監視器，挖土機操作時，也無派員在現場指揮，確保操作半徑內人員淨空，認定李男有疏失。

法官也認為，駕駛周男因挖土機的視線死角，看不到林翁，難認其疏失，另其雖未領有挖土機駕駛執照部分，台北市建設機械商業同業公會向法院出示意見，指出領用執照沒有強制性也無罰則，認定周男無罪。

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(中時電子報)