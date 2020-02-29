新北市坪林茶業博物館因應新冠肺炎疫情，特別舉辦「為防疫天使暖暖心」的活動。（新北市文化局提供／葉書宏新北傳真）

新北市坪林茶業博物館因應新冠肺炎疫情，特別舉辦「為防疫天使暖暖心」的活動，在第一線衝鋒陷陣的疾管及醫護人員極為辛苦，是守護臺灣的防疫天使，茶博館體恤他們的辛勞，即日起至3月1日期間提供免門票優惠及茶禮感謝他們的付出。

新北市政府文化局表示，為感謝疾管及醫護人員的辛勞，茶博館誠摯邀請防疫天使們在休假期間到好山好水的坪林山城走走，享受芬多精洗禮、紓解壓力、放鬆身心，補足元氣再回到崗位上作戰。此外，茶博館除了鼓勵大家多喝茶提升身體免疫力外，防疫期間也將持續在館舍粉絲頁上分享線上圖文資訊及影片，讓民眾不用出門也能獲得多元豐富的茶知識。

即日起至3月1日期間，只要持「醫護人員」或「疾管人員」相關工作證或執業執照的民眾，到坪林茶業博物館參觀，即可享「免票入館參觀」的優惠，還可以兌換一袋「感恩茶禮」，內有嚴選台灣好茶製作的茶包、茶糖及溫馨卡片，希望用這一份來自博物館的暖暖心意，表達對防疫天使大大的感謝，更多詳情請至茶博館臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )