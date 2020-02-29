新冠肺炎疫情延燒，民眾聞「肺炎」色變，未料竟意外成為嚇阻民眾亂丟垃圾利器，台東市中華路1間服飾店在騎樓設置洗手台，長期遭民眾丟垃圾在洗手台內，店家不堪其擾，結合「當紅時事」貼出「亂丟垃圾得肺炎」告示，果然一舉奏效，迄今都沒人敢亂丟垃圾。

這間店去年12月中開店，常有民眾把垃圾丟在騎樓的柱子底下及騎樓下的洗手台內，幾乎每天都有垃圾，此狀況維持1個多月，雖然已張貼公告請民眾不要亂丟垃圾，但情況並未改善，讓店家非常頭痛。

「靈機一動！出奇招」林店長說，新冠肺炎在年初爆發，人心惶惶當時抱著好玩的心態，結合時事在公告寫上「這是洗手台，不是垃圾桶，亂丟垃圾祝你得肺炎」，從2月初張貼至今，真的沒有人再亂丟垃圾了，肺炎威力無遠弗屆，成功達到嚇阻效果。

看到公告的民眾說，原本就不該亂丟垃圾，況且還是在營業店家前，但這是防君子、不防小人，為了嚇阻沒有公德心的人，公告內容無傷大雅，蠻有趣的；但也有民眾說，現在疫情讓大家很緊張，公告的內容似乎有點不妥當。

(中時 )