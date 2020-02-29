基隆市因應新冠肺炎疫情，災害應變中心明將成立居家檢疫關懷服務中心。（許家寧攝）

新冠肺炎疫情昨再新增2例，北部1名赴日旅遊男子，返台後確診感染，疾管署對全團21人立即進行居家隔離，其中基隆有4人，目前已居家隔離中，有民眾憂心「0確診恐破蛋！」對此，市府也將於明天正式啟用居家檢疫關懷服務中心，並設置專線。

28日再傳北部1男、1女確診感染新冠肺炎，其中案33例的30多歲男子，17日至22日與另外21人跟團至日本大阪旅遊，返台後他在25日出現咳嗽、喉嚨癢，送驗後在昨天確診，成為首例疑似自日本境外移入個案，疾管署迅速追查同團21人。

其中基隆有4名旅客與案33男子有可能接觸，昨日已先安排至基隆長庚新冠肺炎病毒SARS-COV2及胸部X光CXR照相，目前4人皆無不適症狀，正居家隔離關懷中，預計將隔離至3月8日，衛生局也將持續關心民眾健康情形，民眾無須恐慌。

基隆在1月底時因染疫遊輪「鑽石公主號」停泊基隆港，有54名計程車、2名觀光小巴司機因曾搭載船上旅客進行居家隔離，所幸本月15日隔離期滿，全員皆無異狀，平安解除警報，目前基隆居家隔離為4人、居家檢疫有300人。

基隆市府表示，目前除了里幹事每日電話關懷居家隔離民眾，3月1日正式啟用基隆市居家檢疫及居家隔離者關懷服務中心，並設置專線電話，讓在家檢疫或隔離的巿民朋友可以即時打專線反映需求，市府將提供立即關懷服務。

(中時 )