又有人在網路上散播與新冠肺炎疫情的不實訊息，似乎意圖要引起人心恐慌！宜蘭縣警方發現有人在網路群組貼出「台灣疫情失控，軍方接管台北，蔡當局當街燒死疫情患者」等不實圖文，立即追查貼文者身分，並迅速前往新北市將貼文者通知到案。

新冠肺炎疫情讓全世界人心惶惶，中央及地方政府官員們也全力投入防疫相關工作及安撫民心，但就是有人刻意散布不實訊息意圖擾亂民心；宜蘭縣政府警察局在27日發現有人在社群網站貼出「台灣疫情失控，軍方接管台北，蔡當局當街燒死疫情患者」等圖文內容，警方隨即成立專責小組，並迅速將貼文的莊姓男子通知到案，依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條移送檢方偵辦。

宜蘭縣政府警察局也提醒民眾，違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，最高可處3年以下有期徒刑、併科300萬元以下罰金，民眾如接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，即使出於善意的提醒，也可能涉及散播假訊息的行為，一定要小心謹慎，以免觸法。

(中時 )