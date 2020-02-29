70歲婦人疑久病陳屍沙灘 11:382020/02/29 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 70歲婦人疑久病陳屍沙灘。（翻攝照片／曹明正高雄傳真） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄林園港嘴沙灘28日下午4時許獲報有人死亡，海巡安檢所到場後發現年約70歲婦人陳屍沙灘，身體無明顯外傷。轄區派出所從附近找到的機車、鞋子，循線聯繫家屬。據調查，婦人疑有痼疾，之前曾有尋短念頭，確切死因仍待檢警釐清。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #沙灘 #婦人 #林園 #陳屍 #循線 也許您會感興趣 推薦閱讀 移工老婦拋溪邊遺棄 侯友宜表揚目擊司機 14:172020/02/25 社會 老婦倒車滑落溪谷 命大胸口輕微擦傷 15:462020/02/26 社會 將油門當剎車踩墜40公尺谷 7旬婦命大僅輕傷 18:402020/02/26 社會 老婦險遭詐50萬 雞婆警阻詐成功 19:022020/02/26 社會 高屏大橋死亡車禍 1騎士遭輾斃 11:452020/02/27 社會 北市名醫失聯 警消登門驚見氣絕多時 18:212020/02/27 社會 老婦買菜體力不支 春社警馳援送醫 18:512020/02/27 社會 老婦人臨櫃提領40萬 新店警機智阻詐騙 16:492020/02/28 社會 有巢氏房屋228連假化身「環保小尖兵」守護海洋 21:092020/02/28 生活 社會熱門新聞 被嗆陸員工害生意差！基隆廟口上演 「鼎邊銼VS.奶油螃蟹」全武行 - 社會 美術館露台上演全裸衝刺 「活春宮」 男主角「再犯」慘了 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 床戰一半保險套卡裡面 他「戴套變內射」險GG - 社會 乾妹被騙砲 乾哥相挺遭20多人砍殺丟包 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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