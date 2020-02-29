高雄林園港嘴沙灘28日下午4時許獲報有人死亡，海巡安檢所到場後發現年約70歲婦人陳屍沙灘，身體無明顯外傷。轄區派出所從附近找到的機車、鞋子，循線聯繫家屬。據調查，婦人疑有痼疾，之前曾有尋短念頭，確切死因仍待檢警釐清。

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