台灣新冠肺炎確診第32例為非法外籍看護，該看護近期的足跡和接觸史也隨之曝光，對於政府能這麼快掌握其蹤跡，前國民黨員草協聯盟發起人李正皓直言，這代表「檢調警」介入了！如果不敢快查出行蹤，台灣的防疫就有可能因陽光照不到的角落而成為破口。

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心於昨(26日)宣布，第27例、新北市80多歲老翁的30多歲印尼籍女看護也確診成為國內第32例。據悉，該名女子是非法外籍看護，目前已被隔離治療。

李正皓在政論節目《關鍵時刻》上表示，政府會大陣仗公布該名染病非法看護的接觸史，就代表「檢調警」介入了。透過該名外籍看護的手機定位，才能確認這期間，該非法勞工去了哪裡和誰接觸的資料訊息。

李正皓表示，為什麼要這樣大陣仗的尋找，因為大家很擔心在台灣陽光照不到的角落，病毒發生大爆發。另外，這些非法勞工真的很害怕，如果他們一旦染病，前去醫院檢查時被曝光身份，等待他們的命運就是遣返。

(中時電子報)