效力印地安人的台灣好手張育成、紅襪的林子偉，皆在今日熱身賽先發，張育成敲出1安打，林子偉擔任第一棒則沒有安打演出，中斷連4場安打，打擊率下滑至3成33。

張育成在首場春訓敲出雙安後，連3場出賽都沒有表現，今日對戰白襪擔任先發第九棒、游擊手，終於再有安打開張。張育成首打席遭到三振，次打席敲出右外野平飛安打，7局上半再一次遭到三振，下半局便退場休息，總計3打數1安打，熱身賽打擊率2成50。

同場出賽的還有改回原住民名字吉力吉撈．鞏冠的朱立人，他在5局下半接替蹲捕，8局上半獲得一次打擊機會，可惜揮棒落空遭到三振，這也僅是他在春訓第2打數，目前打擊率為5成。最後白襪以8比3戰勝印隊。

而林子偉隊戰雙城則是扛下開路先鋒第一棒，可惜3打數都沒有表現，分別擊出滾地球、滾地球、三振出局，6局下半就在球隊大換人之際退場休息，終止他連4場出賽敲安的紀錄，最後紅襪以1比4敗給雙城。

(中時 )