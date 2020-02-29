新冠肺炎疫情重擊大陸經濟，以大陸大中型企業為調查樣本的2月份中國製造業採購經理指數(PMI)按月急挫14.3個百分點，至35.7，遠低於預期的46，並跌破2008年11月國際金融海嘯期間的38.8歷史低位，創記錄新低。

新浪財經29日報導，大陸國家統計局調查結果顯示，中國2月官方製造業PMI為35.7，較1月份的50下降14.3個百分點。大陸2月非製造業PMI為29.6，較1月份的54.1下降24.5個百分點。綜合PMI為28.9。

大陸國家統計局官員表示，2020年2月份，受新冠肺炎疫情衝擊，中國採購經理指數明顯回落，但隨著官方統籌推進疫情防控，目前企業復工率回升較快，生產經營活動正有序恢復。截至2月25日，全國採購經理調查企業樣本中，大中型企業復工率為78.9％，其中大中型製造業企業達到85.6％。

官員指出，近期大陸中央政府針對疫情推出的減稅降費、金融服務、租金減免、穩定就業補助，特別是支援中小微企業度過難關等一系列政策措施正逐步落實，將有效紓解疫情給企業生產經營帶來的困難，進一步提振企業信心，加快企業復工復產步伐，預計3月份的大陸採購經理指數將會得到改善。

(工商 )