高雄市長韓國瑜29日偕同市府團隊到高雄市立殯儀館，出席市府消防局分隊長馮永昌及市警局警員林家裕的追思會，包括內政部長徐國勇、前立法院長王金平及警消同仁們都到場弔念這兩位英雄，並陪他們走完最後一程，場面相當凝重。

(中時 )