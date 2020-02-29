韓國瑜出席警消追思會 弔念2位英雄 11:512020/02/29 中時 洪浩軒 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長韓國瑜29日偕同市府團隊到高雄市立殯儀館，出席市府消防局分隊長馮永昌及市警局警員林家裕的追思會。（洪浩軒攝） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜29日偕同市府團隊到高雄市立殯儀館，出席市府消防局分隊長馮永昌及市警局警員林家裕的追思會，包括內政部長徐國勇、前立法院長王金平及警消同仁們都到場弔念這兩位英雄，並陪他們走完最後一程，場面相當凝重。 (中時 ) #高雄市 #韓國瑜 #馮永昌 #林家裕 #追思會 #警消 #因公殉職 #英雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄》開學日韓國瑜迎接學生上學 親民與學生勤洗手 07:232020/02/25 政治 不幫韓講話了？林佳新坦言韓除做這件事 別無選擇 08:092020/02/25 政治 開學日韓國瑜迎接學生上學 親民與學生勤洗手 13:162020/02/25 生活 讓韓國瑜笑臉枯等50分的男人 竟是這位大馬鬼才 16:402020/02/25 政治 韓國瑜稱許多商家撐不住疫情倒閉 基進批製造恐慌 19:082020/02/27 政治 228口誤講成823 韓國瑜道歉 09:482020/02/28 政治 韓國瑜228追思紀念會口誤 引發綠營人士砲轟 12:552020/02/28 政治 影》228講成823 還原韓國瑜當時怎麼說的？ 13:022020/02/28 政治 韓國瑜口誤挨批 韓粉心疼怒喊這一句 14:192020/02/28 政治 批韓粉？苦苓稱台灣很多人都病了 掀網友怒火 14:272020/02/28 政治 社會熱門新聞 被嗆陸員工害生意差！基隆廟口上演 「鼎邊銼VS.奶油螃蟹」全武行 - 社會 美術館露台上演全裸衝刺 「活春宮」 男主角「再犯」慘了 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 床戰一半保險套卡裡面 他「戴套變內射」險GG - 社會 乾妹被騙砲 乾哥相挺遭20多人砍殺丟包 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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