繼高雄市長韓國瑜遭發起罷免，昨(28)台中市長盧秀燕也被「公民除銹工程」社團發起罷免連署，新北市長侯友宜今(29)至捷運環狀線視察時表示，在新冠肺炎疫情高張的時候，全國民眾一定要團結，齊心齊力面對疫情，這是我們最關心、最重要的事情，「我一定會跟中央合作把防疫工作做好，這是我們最關心的一點。」

另防疫工作表現部分，台北市長柯文哲雖整體聲量高，但正面聲量卻輸給侯友宜，對此侯表示，自己全心全力在防疫工作，「對很多事情，不會用太多心思去了解，對這部分，沒有特別用心去分析。」

(中時 )