為提醒民眾做好自我健康管理，嘉義市政府特別製作超大型的口罩，替嘉義火車站前知名地標「沉睡大白熊」戴上口罩，還定時替換。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府特別製作超大型的口罩，替嘉義火車站前知名地標「沉睡大白熊」戴上口罩，還定時替換。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

新冠肺炎全球延燒，為提醒民眾做好自我健康管理，嘉義市政府特別製作超大型的口罩，替嘉義火車站前知名地標「沉睡大白熊」戴上口罩，還定時替換，吸引許多民眾拍照打卡，昨28日更躍上日本雅虎首頁，讓嘉義市的防疫工作受到日方注意。

市府觀光新聞處表示，由在地知名插畫家SMART莊信棠所設計的沉睡森林大白熊，2019年底移置火車站，已成嘉市重要地標，日前市府特地製作大口罩給白熊戴上，象徵防疫視同作戰，希望民眾做好自主健康管理，一同打贏這場防疫的勝仗，另類出招不只讓大白熊更火紅，連疫情更為險峻的日方都注意到，日本雅虎特別報導「嘉義火車站沉睡大白熊帶口罩提醒市民注意新冠肺炎」。

為鼓勵民眾勤換口罩，保持防護力，市府也替大白熊訂製3款超大口罩，並定期清水洗替換，如今大白熊帶口罩登上雅虎日本首頁，市長黃敏惠表示，嘉義市與日本的交流一直很密切，也期望疫情早日平息，讓旅客能安心的往來各地，讓更多國際旅人能親眼見證，嘉義市的可愛和美麗。

(中時 )