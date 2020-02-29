看來公鹿「字母哥」阿提托康波衛冕年度MVP希望越來越高，就算「大鬍子」哈登怎樣嘲諷也沒用！字母哥29日只打27分鐘，就拿32分、13籃板及6助攻，帶領公鹿133比86痛宰雷霆，拿下本季第51勝，字母哥也再寫NBA歷史紀錄。

這是阿提托康波本季第8次上場時間沒超過30分鐘，就摘30分以上的得分，一舉改寫NBA歷史紀錄，更誇張的是，字母哥這場比賽的場上正負值，竟然高達正44，充分證明只要他在場上，能夠帶給球隊多大的幫助，也徹底摧毀了雷霆。

畢竟雷霆28日才辛苦上演逆轉戲碼擊退國王，雖在首節打完，僅以24比31落後，可是公鹿隨即靠著阿提托康波帶領，持續擴大雙方差距，甚至打到下半場，公鹿一度領先到50分以上，字母哥自然無需打太多時間，提前退場看隊友表演。

公鹿13名登錄球員都有得分進帳，完全展現他們的團隊戰力與板凳深度，除了阿提托康波全能演出，麥修斯、喬治希爾與康納頓各拿14分，羅賓羅培茲12分；雷霆只有保羅(18分)、亞歷山大(11分)得分上雙，感覺他們真的累了。

(中時 )