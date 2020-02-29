中央流行疫情指揮中心指揮官今(29)日上午到台北榮總視察，他說，這次新冠肺炎防疫遭遇最大的困難，在於無症狀或是無自覺症狀者的出現，相較於SARS有發燒症狀相比，在診斷上更加困難，因此醫護人員的管控概念要特別注意。

陳時中表示，醫護人員都有相關背景與概念，所以都比較知道怎麼做。但是非醫護的人員的教育訓練很重要，必須要確保他們了解並執行防疫措施。

陳時中強調，探病並不是很需要，可以透過視訊來探病就好。而家人想噓寒問暖藉由視訊電話已經足夠。建議非必要真的不要來醫院探病，降低醫院的負擔。

陪病的部分，不可能用專業醫護人員的人力來完全取代，但他們的觀念非常重要，因此護理站人員必須要幫忙加強宣導。

對於非法的外勞、外籍照服員，適當的行動限制(非照顧病人限制)，身分的問題要加強管理這件事，陳時中並不贊成。

陳時中說，不論合法非法，對醫院來說都一樣，重要的是他們的旅遊史，以及相關的衛教知識。他認為，醫院就是有照護者的需求，把他們摒除之後造成的人力短缺，反而會讓醫院的壓力更大。

(中時電子報)