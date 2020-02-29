天心日前和老公拍婚紗照。（圖／資料照片）

天心回應網友。（圖／翻攝自skyheart1111 IG）

性感女神天心3年前宣布閃婚韓籍攝影師金英敏，最近天心在IG分享不少小倆口甜蜜照，美照連發引來許多網友喊讚，沒想到竟有沒禮貌的網友留言寫下：「韓國男生不是都會外遇嗎？」天心本人竟也親自回應：「目前金先生沒有呦～」。

最近新冠肺炎疫情在韓國爆發，天心發文透露勸老公來台北躲疫情，也說家人朋友都很擔心他，金英敏則回說：「最近我們都別移動。謝謝大家對我好，很不好意思」，天心回：「因為你人見人愛啊」，沒想到老公當場臉紅，讓天心被讚撩夫功力一流。

夫妻倆結婚3年，天心也分享自己被老公娶了超多外號，包括哈妮、金太太、又啵（韓文夫妻間稱呼）、堆積（韓文豬的意思）、paparazzi、my queen、stupid girl、crazy girl，笑說：「聽說，男人會為女人取上亂七八糟的外號，表示他真愛上妳。」夫妻倆超閃，網友也回：「今日份的糖又把我给齁到了」、「太可愛了！好喜歡天心」、「他居然說妳是豬XDD」、「金先生好讓人家感動啊」。

(中時電子報)