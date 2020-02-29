苗栗縣政府環保局昨天傍晚接獲警方通報，西濱快速道路後龍鎮赤土崎路段邊發現好幾10袋垃圾，稽查員獲報到場，發現內容物為高熱質泡棉類有毒事業廢棄物，初判才遭棄置不久，今已請警方調閱路口監視器畫面，循線追查可惡的偷到業者。

環保局秘書蔡政勳指出，傍晚6點多接獲當地派出所通報，西濱快速道路約108至109公里赤土崎路段邊坡草叢，發現好幾10袋裝有泡棉類的事業廢棄物，現場研判遭棄置沒多久，附近路口監視器應會拍到蛛絲馬跡，也在追查附近可疑的業者或工廠。

蔡政勳強調，泡棉類屬於高熱質事業廢棄物，垃圾焚化成本高，許多焚化廠設有熱量管制，不願接收大量高熱質垃圾，加上民眾素質不高，把路邊當作自家垃圾桶在丟，實在相當惡劣。

蔡政勳認為可能有業者便宜行事，但是公然棄置於西濱公路旁，已觸犯廢清法第46條，最重可處可處5年以下有期徒刑、得併科1500萬元以下罰金。他也呼籲業者不要亂丟垃圾，否則將造成環境永遠無法磨滅的汙染。

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(中時電子報)