繼去年中信兄弟周思齊、陳子豪後，今年張志豪成了中職唯一提出薪資仲裁的球員，不過好消息是，在球團與球員經紀公司溝通下達成共識，他決定撤回仲裁，月薪由 50 萬調升至 56萬，調幅 12%。

去年與張志豪一樣拿下金手套獎項的王勝偉，月薪由 42 萬調升至 44 萬，調幅 4.76%；另外拿下最佳九人獎項的詹子賢，月薪由 23 萬調升至 40 萬，調幅高達73.91%。

中信兄弟球團對於表現傑出球員皆予以加薪肯定，目前全數談約完成，全力備戰新球季。

(中時 )