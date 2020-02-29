馬英九遭批「扯後腿」 侯友宜：敵人只有肺炎 13:032020/02/29 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今(29)至大都會公車新莊站視察防疫措施。(吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情蔓延，全民防疫工作如火如荼，但前總統馬英九近來的發言，頻遭砲轟「扯後腿」，對此新北市長侯友宜今(29)表示，防疫沒有任何口水、對立、衝突，中央的規定，地方全力配合、支持，「敵人只有一個，就是新冠肺炎，我們沒有任何敵人，我們都是團結在一起。」 侯友宜表示，地方要看到中央的不足，提供相對意見給中央，了解地方聲音，過程中，中央看不到的缺失，要能夠改正過來，「中央跟地方全心全力合作的態度，這樣的防疫一定會打勝仗。」 (中時 ) #肺炎 #中央 #地方 #防疫 #新冠 也許您會感興趣 推薦閱讀 用酒精防疫也要防火 陽光基金會提3不原則 11:462020/02/26 生活 最早新冠肺炎確診病例 武漢官方：2019年12月8 日 17:172020/02/26 兩岸 甘肅推廣中醫院防治新冠肺炎 藏醫藥加入一線防疫 21:242020/02/26 兩岸 新冠肺炎衝擊觀光產業 業者向中市府提出3大訴求 11:232020/02/27 生活 防新冠肺炎 國道馬拉松延期 16:202020/02/27 生活 朱澤民：紓困預算將使國民所得微增0.08％ 17:222020/02/27 政治 有信心！庫克：疫情已受控 蘋果準備復工 15:392020/02/28 國際 第33例疑大阪染疫 網友怨氣大爆發 22:062020/02/28 政治 別烏鴉嘴！美衛生單位對疫情發言 需經副總統同意 07:002020/02/29 國際 有影〉確診印尼看護搭公車畫面曝光 全程皆有戴口罩 11:102020/02/29 生活 政治熱門新聞 誰能救國民黨？黃創夏：就是「她」！ - 政治 禿子燕子都面臨罷免連署 侯友宜說話了 - 政治 有跟韓國瑜道歉？吳子嘉說話了：是朋友 - 政治 洪慈庸任立院「機要顧問」 洛杉基預言民進黨下場 - 政治 小英執政民調出爐 網：開放崩潰！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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