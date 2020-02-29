新冠肺炎疫情蔓延，全民防疫工作如火如荼，但前總統馬英九近來的發言，頻遭砲轟「扯後腿」，對此新北市長侯友宜今(29)表示，防疫沒有任何口水、對立、衝突，中央的規定，地方全力配合、支持，「敵人只有一個，就是新冠肺炎，我們沒有任何敵人，我們都是團結在一起。」

侯友宜表示，地方要看到中央的不足，提供相對意見給中央，了解地方聲音，過程中，中央看不到的缺失，要能夠改正過來，「中央跟地方全心全力合作的態度，這樣的防疫一定會打勝仗。」

(中時 )