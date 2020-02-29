新冠狀肺炎疫情蔓延中台灣，許多觀光旅宿業者的業績直線下滑，光住房率就下跌3成，更有業者要員工放起無薪假，以度過難關，業者盼望政府能出面協調銀行放寬貸款條件，讓他們有所喘息，否則就快要倒閉，觀光業者召開記者會，眾聲大喊「快要送入太平間了啦！」

台中市旅館公會理事長鄭生昌苦喊，紓困措施必須盡快上路，「業者已經在急診，不要等藥方來了，已經到太平間」。

台中市觀光旅館公會理事長廖國宏則說，從數據上顯示，住房率已下跌3成，還不包括餐飲方面的損失，恐怕要放起無薪假才能止血。

台中市溫泉觀光協會理事長羅進洲表示，希望市府出面協調在地銀行業者，一起共體時艱幫助觀光業，台中市直轄市旅館公會理事長余溪湖也一起發聲，政府應告訴民眾哪些地方跟方式可安全出遊。

全國大飯店副董事長柴俊林建議，可以從地價稅、房屋稅、水電費適度減免開始，因為根據「發展觀光條例」第49條規定，中央授權地方政府訂定自治條例，得減免觀光業者的地價稅、房屋稅，但台中市至今還沒訂自治條例。

地方稅務局長沈政安回應，市府近期將公告房屋稅、牌照稅、娛樂稅分期或延繳方案。台中民進黨團總召陳世凱指出，將要求議會召開臨時會，請市府提出具體紓困措施，市府應盡速提出地價稅、房屋稅減免自治條例送議會審查。

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(中時電子報)