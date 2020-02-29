衛福部長陳時中（中）、桃園市長鄭文燦（右）29日視察部立桃園醫院。（賴佑維攝）

衛福部長陳時中（中）29日視察部立桃園醫院。（賴佑維攝）

衛福部長陳時中（中）29日視察部立桃園醫院。（賴佑維攝）

衛福部長陳時中29日視察部立桃園醫院，感謝醫護人員。針對日本疫情升溫，他說，需視鑽石公主號後續狀況，如果影響「跑出來」，不排除進一步管制。

另外日本疫情逐漸嚴峻，陳時中說，目前持續注意的就是鑽石公主號，因為乘客回到母國，都有確診的案例。他說，雖然目前台灣還沒有確診，但是因此日方檢疫的強度，讓人稍微存疑。他說，如果鑽石公主號的影響「跑出來」，也不排除進行進一步的管制。

陳時中說，醫護人員的防護，代表國家抗疫的戰力，戰力的保持是非常重要的事情，陳石中也喊話：「你們是已經站在第一線，也收治了病人。機場裡面有狀況的，都往這邊來，你們這樣的分流做的很好，我們也很放心，不過也增加你們很多的辛苦，謝謝你們，部桃的同仁謝謝你們，謝謝。」

此外媒體詢問清明台商返台，是否會對台灣有影響？他說，目前台灣檢疫的狀況，最早每天可以檢驗380例，已經接近可以達到每天檢驗2450例。陳時中也說，目前看起來夠，但還在持續徵調中，如從兩班制改成三班制。

也有媒體詢問健康的人不必戴口罩，目前也是嗎？陳時中說，目前還是認為，通風的地方不需要戴口罩，不過擁擠的地方就需要，但也提醒大家盡量避免去擁擠的地方。陳也說，目前已經研究修訂大型集會相關辦法，先由地方政府進行第一線把關，再由相關專業的業務主管機關進行第二層把關，再有疑問由防疫中心進行最後的處理。

第34例24日住院，21日起有咳嗽、喉嚨痛及發燒症狀、26日診斷肺炎，27日確診，有媒體詢問算院內感染嗎？陳時中說，全世界沒有一個國家不擔心院內感染，不過目前該例接觸道的醫護目前篩檢都是陰性，因此初判還是從院外感染。他也說，現在疫調持續進行中。大家不需要恐慌。

而長庚醫院29日起暫停一般病房探病，陳時中說，長庚這樣的做法是強勢了點，不過他也呼籲減少探病，民眾可以透過視訊和患者溝通，除非特殊的狀況。陳也說，民眾沒有必要，不要到急診室，尤其是急診暴力，他也會和警政單位聯繫，協助幫忙維護。

(中時 )