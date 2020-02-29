TVBS知識型網紅江坤俊與「天主教中華聖母基金會」合作，拍攝「老老重擔，有你救好」募捐計畫公益影片，影片拍攝後，他感慨表示，沒有親眼去看，真的無法想像在台灣還有人需要生活在這種惡劣的環境，過程中他數度眼眶泛淚，「最後不是要捐零錢嗎？不只零錢我連大鈔都拿出來！」

親眼目睹「老老照顧」中的何家人，當何阿公被患有失智症的女兒用輪椅推出來時，兩人的頭上、身上也都被蒼蠅環繞，這畫面讓他直呼：「根本不敢相信！」另一名小草阿嬤，雖有一名養子，可惜養子不但酗酒，還會動手搶她的錢，讓阿嬤無法依靠。當小草阿嬤看到江坤俊時，彷彿找到一個可以談心的對象，指著牆上老公的照片，向江醫生侃侃而談，表示自己7歲就開始工作，也早早就結婚，但老公在她20歲時，因戰亂被拉去當兵，就再也沒回來了，他彷彿從阿嬤的口中，看到一個戰爭時代下的悲劇。

其中一對老夫妻，因為子女不孝，兩人只能互相照顧，結果兩年前阿公被診斷出肝癌，身體狀況變得不太好，照顧起阿婆也變得吃力。阿公笑著說，買水果給阿嬤吃是唯一的樂趣，他總是孜孜念念著阿嬤喜歡吃的東西。看到兩人把「老伴」這兩個字詮釋得這麼好，他心想：「人真的要對另一半好一點，子女也可能會有自己的家庭，老了就是兩人互相照顧了。」

(中時 )