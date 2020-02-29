新冠肺炎疫情持續延燒，我國已有零星社區感染出現，為及早因應可能的大規模社區感染，行政院日前將指揮中心等級升為一級開設，指揮中心指揮官陳時中今(29)日11時親臨台北榮總視導該院的超前準備。

陳時中今日針對表示，行政人員、清潔人員、外包人員等及醫護人員出國限制及院內動線等進行視察，表示上述人員及環境的防護措施必須落實，表示北榮的醫療品質和量能在全台灣是示範楷模，必須要做到最嚴謹。

陳時中指出，護理站對於陪病親屬的概念傳輸都很重要，探病部分盡量避免，非必要情況可以用視訊來噓寒問暖，以免造成院方不必要的負擔。

然而陪病照顧有它的有必要性，非照顧病人行動還是盡量避免。

陳時中強調，目前每日檢驗量能為2450件，但各醫院負壓病房數有限，能盡所能醫治病人是目標，但若未來疫情加劇，病患大幅增加會造成醫療量能的壓力，未來不排除將一採陰性者集中隔離、返家居家隔離。

陳時中進一步指出，防疫最大困難是新冠肺炎有無症狀感染者，醫護人員全面防護觀念要有，要多加注意，外包的非醫療人員方面訓練非常重要，可能因為概念不足造成醫院防疫破口，建議榮總這部分訓練務必加強。

(中時 )