許光漢因《想見你》爆紅，成為兩岸三地討論度最高的新生代演員，甚至被封為「國民老公」，就連過往戀情也被翻出，他曾提到自己「佛系戀愛」的感情觀，許光漢表示，在感情上能遇到一個跟契合的對象最重要，透露若自己談起戀愛，就會全心全意地付出與投入，所以對於感情總是非常謹慎，但如果一段感情到最後沒有結果，自己也「絕不戀棧」，一旦離開就不吃回頭草。

《想見你》即將在中天娛樂台播出。（圖／中天）

近日傳出熱播網劇《陳情令》的作家墨香銅臭相中許光漢，打算邀請他演出繼《陳情令》後的最新作品《天官賜福》。而許光漢除了電視劇邀約不斷，更一舉進軍對岸大螢幕，確定出演浪漫愛情電影《你的婚禮》，劇組一公開官方海報，就引起粉絲們一陣騷動紛紛表示「準備好再被許光漢撩一次！」

隨著《想見你》播畢，粉絲霎時失去生活重心，激動喊話「沒有《想見你》等於沒有生活目標」，為滿足廣大粉絲的期待，《想見你》將於3月1日(日)起，每週六日晚間10點至12點，重現中天娛樂台，除了一刀不剪完整版劇情，長達30分鐘的幕後花絮也會播出。

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(中時電子報)